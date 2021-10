Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERSO IL VOTOBELLUNO Ci saranno le primarie di coalizione per definire il candidato sindaco del centro sinistra? Pare proprio di no, a sentire le opinione di chi siede ai tavoli delle decisioni che contano. Abbiamo interpellato il segretario dell'Unione comunale del Partito democratico, Roberto De Moliner, che conferma come a giugno l'assemblea abbia votato un ordine del giorno, proposto da Quinto Piol membro dell'Unione comunale. «Uno...