Verbali via Pec: «Sono nulli se arrivano in formato pdf»

IL CASOBELLUNO Un dettaglio, come può esserlo l'estensione di un file (.pdf piuttosto che .p7m) potrebbe far finire nel cestino (del computer) migliaia di verbali di contestazione recapitati a professionisti, titolari di partita iva e chiunque abbia una casella di posta elettronica. A sollevare il caso che potrebbe aprire uno squarcio nel metodo di invio dei verbali per le contravvenzioni al codice della strada è stato l'avvocato feltrino, Paolo Serrangeli.UN PASSO INDIETROAndiamo con ordine. La polizia locale ora ha l'obbligo di notificare...