Venti di rinascita sull'ex Marangoni

FELTREEx Marangoni, a breve un incontro tra la proprietà e il comune di Feltre, ma la volontà è quella di ridare vita al complesso, anche se sotto una veste tutta nuova. Una notizia importante per la città che potrebbe finalmente veder rinascere un'area che oggi versa in una situazione di abbandono e degrado. Un'ipotesi di rilancio c'era già stata nel 2014, quando la fabbrica in disuso sembrava potesse diventare la cittadella dell'acqua e della lana; un progetto che però non è andato in porto e, per questo, sembra che la proprietà oggi...