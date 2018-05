«Veneto Strade? Il riassetto ci farà risparmiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Qualcuno l'ha vista come un'abdicazione all'ultimo residuo di autonomia. Per gli addetti ai lavori è invece l'unica soluzione possibile per trasformare la viabilità da emergenza (come è stata negli ultimi anni) a potenzialità del territorio. Di fatto, il caso Veneto Strade ha diviso il Bellunese. E adesso arriva al traguardo: a inizio giugno, la Provincia cederà una fetta consistente delle sue quote societarie di Veneto Strade. E prima dell'autunno ci sarà la riclassificazione di alcune strade Provinciali, pronte a tornare allo Stato:...