L'INCONTRO

BELLUNO Strada interna della Veneggia: «La questione è politica, non tecnica. Pronti a rivolgerci al Tar, se Palazzo Rosso non ci mostrerà le carte». Il circolo Oltrado Pd chiede che venga definita la destinazione d'uso dai territori interessati dalla decadenza dei vincoli sull'area della Veneggia. Se ne è parlato giovedì sera in Commissione urbanistica. L'argomento era stato sollecitato dal Partito democratico, giovedì era presente Roberto Casoni (Circolo Pd Oltrardo). «L'incontro è cominciato con un intervento tecnico dell'architetto del Comune, Claudia Piccin e un altro, altrettanto tecnico, dell'assessore Franco Frison. Ma a noi non interessano quelle questioni, ci preme che la vicenda venga vista sul piano politico, quello delle decisioni». In sintesi: sono decaduti i termini del Piano regolatore, ora la zona è un'area bianca. Lì, in poco tempo, è stato autorizzato ed eretto un edificio (in via Barozzi) che impedisce il progetto della strada interna della Veneggia (che farebbe defluire di molto il traffico dalla città). «La questione quasi non sfiora quest'amministrazione. Secondo noi per autorizzare la concessione a costruire in via Barozzi doveva esserci un parere del consiglio comunale fa notare Roberto Casoni -, che non c'è stato. È necessario per ridefinire le destinazioni d'uso su quel sito una volta scaduti i termini del Prg. Noi abbiamo chiesto di avere la pratica per conoscere chi ha autorizzato, ma senza successo». L'unico ad aver appoggiato le parole di Casoni è «stato il consigliere Raffaele Addamiano riferisce lo stesso componente del Circolo Pd Oltrardo -, mentre per la maggioranza è intervenuto Francesco Masut che è contrario. L'assessore Franco Frison ha sottolineato che le opere si fanno solo se c'è la copertura finanziaria, ma la copertura si troverà una volta che c'è il progetto, o sbaglio? Ci è sembrato un discorso non pertinente, registriamo l'assenza totale di programmazione chiude Casoni . Siamo disposti di andare al Tar per sviscerare la questione, ma prima vorremmo che il Comune rispondesse». Fe.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA