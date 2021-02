L'INCONTRO

BELLUNO Servono proposte concrete per la viabilità di Belluno, possibilmente evitando egoismi del «davanti casa mia la strada non deve passare». Il Circolo Oltrardo del Pd invita a «pensare alle generazioni future. La strada interna della Veneggia non deve essere a scorrimento veloce e non passeranno mezzi pesanti». Il Circolo dell'Oltrardo ha illustrato sinteticamente quali sono, secondo il sodalizio Pd, le tre proposte per risolvere definitivamente il problema della viabilità della città e della Valbelluna. «Tre i punti: la Cucciolo Marisiga, la strada interna della Veneggia e la sinistra Piave collegata col ponte di Visomelle con San Fermo o il Belsit spiega Mario Svaluto Moreolo, segretario del Circolo Oltrardo -. Questo lo schema, perché Belluno ha il Serva da una parte il Piave e il Visentin dall'altra, non ci sono campagne. Quali sono le proposte alternative?». Roberto Casoni, presidente del Comitato Viabilità interna di Cavarzano e vicesegretario del Circolo spiega perché dovrebbe essere completata la strada, che parte da via Pellegrini, al bar Clinton Bar fino a San Pietro in Campo a Levego. «È molto importante per tutto il quartiere di Cavarzano e non solo. Scarica un po' il traffico di via Vittorio veneto. Serve per tutte le costruzioni che sono state fatte e che stanno aumentando a ritmi veloci. Ora ci sono 110 metri pista ciclabile, illegittimi peraltro, che bloccano questo progetto». Si parla della vicenda dell'erigendo edificio Barozzi nell'omonima via. «Chiediamo di riportare il dibattito in consiglio comunale e dare seguito al progetto del Prg che prevede la strada e definirla, completarla concludono Casoni e Maurizio Pilat -. Ponte di San Pietro in Campo compreso. Basta ad egoismi di chi non vuole lavori nel proprio quartiere».Fe.Fa.

