LA RICHIESTA

BELLUNO Dimissioni del presidente subito, la minoranza di Palazzo Rosso chiede la sostituzione di Paolo Vendramini. Troppe, a detta dei consiglieri, le cariche in mano al sindaco di Ponte nelle Alpi: «È difficile riesca a gestire due funzioni importanti come quella di primo cittadino e di presidente dell'Unione Montana Bellunese», dicono. «La stessa richiesta spiega Luciano Da Pian, capogruppo della Lega in Consiglio comunale viene inoltrata dall'opposizione di Ponte nelle Alpi attraverso una mozione. Non abbiamo nulla contro Vendramini, ma vogliamo capire se si possa valutare questa possibilità, quanto meno aprire un confronto». Vendramini è anche consigliere provinciale. Tre cariche che, in questo momento, sembrano complicate da gestire considerando come la pandemia abbia causato una crisi economica su tutto il territorio e come ora i Comuni siano chiamati ad aiutare le famiglie in difficoltà. «Si chiede ai consiglieri del Comune di Belluno e al sindaco del Comune di Belluno, che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unione Montana Bellunese, di attivarsi per dare avvio ad una azione congiunta per il cambio del vertice dell'Unione Montana con la sostituzione dalla carica di presidente dell'Unione Montana Bellunese del sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini scrivono i consiglieri Luciano Da Pian, Andrea Stella, Maria Filippin, Francesco Pingitore, Paolo Gamba, Franco Roccon, Raffaele Addamiano, Gianni Serragiotto, Roberta Olivotto e Bruno Longo -, ritenendo che in capo ad una unica figura non possano e non debbano essere concentrati ruoli che comportano impegno, tempo e responsabilità che, in tale contesto, riteniamo siano troppo complessi da espletare in modo sufficientemente adeguato«. Della questione si parlerà lunedì, in occasione dell'assemblea consiliare. (A.T.)

