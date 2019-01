Venditore circuì un disabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È alla sbarra con l'accusa di aver tentato di circuire un disabile psichico. Stefano Aiello, 24 anni di Torino, è accusato di circonvenzione di incapace (difeso dall'avvocato Mario Mazzoccoli). Ieri in Tribunale si doveva aprire il processo, ma tutto è slittato e l'udienza è stata rinviata. La vicenda è accaduta il 13 dicembre 2017 in piazza Martiri. Il giovane venditore ambulante di quadri, avrebbe insistito con maniere pesanti tentando di convincere in tutti i modi il disabile ad acquisire le immagini sacre che erano in vendita. Il...