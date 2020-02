L'AGGIORNAMENTO

BELLUNO La vendita on-line viene spesso indicata come una delle principali cause delle difficoltà del commercio al dettaglio di questi anni e l'esigenza di doversi confrontare con il progresso tecnologico e con la concorrenza on-line è un grande motivo di preoccupazione per il commercio fisico. La complessità e la continua evoluzione di questa tematica comportano un notevole sforzo anche solo per comprendere il fenomeno, conoscerlo e, se possibile, sfruttarne le potenzialità; in quest'ottica lo Sportello Innovazione di Confcommercio Belluno intende fornire una fotografia il più possibile completa e chiara della situazione attuale dell'e-commerce così da offrire alle imprese associate spunti importanti per comprendere come agire, concretamente, per rimanere al passo con i tempi: se infatti da un lato il progresso tecnologico porta conseguenze negative, dall'altro lato fornisce strumenti e piattaforme all'avanguardia che rappresentano delle opportunità di crescita anche per il negozio che intende utilizzarle come elementi di una strategia di marketing locale. L'incontro - che si terrà a Belluno domani alle ore 20.30 nelle sale di Ascom Formazione in via Ostilio, 8 - focalizzerà l'attenzione sulle scelte strategiche da compiere prima di affrontare un progetto di vendita on-line, con particolare attenzione alle diverse strade percorribili, alle piattaforme a disposizione nel caso si scelga di vendere tramite markeplace come Amazon e eBay e alle diverse opzioni a disposizione nel caso si voglia procedere con un proprio e-commerce. Conoscere, compiere una valutazione strategica, scegliere lo strumento più adatto e infine agire. Questo è in sintesi l'approccio di Confcommercio Belluno per poter affrontare una delle sfide più difficili poste dalla trasformazione digitale al mondo del commercio.

