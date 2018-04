Vendita online fantasma un anno all'inserzionista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INGANNOBELLUNO I toni delle mail erano assolutamente accomodanti e conciliatori. Peccato però che la compravendita che ne doveva seguire si sia rivelata una truffa bella e buona. All'accredito di 200 euro, infatti, la spedizione del cellulare oggetto della trattativa non è mai avvenuta. È così che Andrea Cervo ha presentato denuncia per truffa nei confronti di Carmelo Portogallo e ieri, in tribunale, ha raccontato quanto vissuto nel 2013. «L'annuncio sul portale Subito.it - ha ricordato al giudice Antonella Coniglio e al pm Gianluca...