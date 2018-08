Vendemmia alle porte ma i vaucher deludono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFAGRICOLTURABELLUNO Si fa presto a dire voucher. I buoni lavoro sono tornati, ma non piacciano. Per lo meno, non alle aziende agricole. A pochi giorni dal via alla vendemmia con la raccolta delle uve precoci, poche aziende bellunesi si sono fatte avanti per chiedere informazioni sui voucher Presto (dall'acronimo prestazione occasionale) introdotti dal Decreto Dignità. Il motivo? L'utilizzo sarebbe troppo complicato. Molte aziende, invece, stanno già assumendo lavoratori con il contratto a tempo determinato, che al momento rimane l'unico...