Veglione in piazza: la festa dei 5mila con video e musica

LA FESTA

BELLUNO Finale d'anno con il botto per i bellunesi. Al Capodanno delle Dolomiti sono arrivati in 4mila. Le cifre, si sa, in questi casi sono ballerine e lo stesso assessore agli eventi Yuki d'Emilia non ha certezza sul numero delle persone presenti in piazza dei Martiri il 31 dicembre. L'organizzazione, tuttavia, parla di circa 4mila persone anche se c'è chi si sbilancia fino a 5mila. Ad ogni modo un successo firmato, quest'anno, da Doff Eventi una società di San Donà di Piave.

IL BILANCIO

La grande manifestazione di piazza è stata il clou del dicembre bellunese, fatto di addobbi, eventi e proposte nuove, capaci anche di attirare grandi folle. Come la luna sospesa sopra la fontana dei giardini centrali, attorno alla quale nei cinque giorni di presenza in città, si sono radunate centinaia di persone. «Il Capodanno in piazza è una tradizione per Belluno spiega d'Emilia -. Solitamente ad organizzarlo era l'associazione BellunoLaNotte che, però, quest'anno ha deciso di non occuparsene. Così ci siamo ritrovati all'ultimo a cercare chi potesse prendere in mano la festa e abbiamo trovato una società molto esperta, che solitamente si occupa di grandi concerti. Direi che il lavoro è stato ottimo. Tra le 22.30 e mezzanotte la piazza era piena, i locali hanno lavorato bene e tutti si sono divertiti». Buono anche il fronte degli alloggi. L'assessore nei giorni scorsi ha controllato più e più volte Booking, il portale di prenotazione online, e si è sincerata di come per il capoluogo non ci fossero posti letto disponibili. Al momento di trovare da dormire agli organizzatori, infatti, la ricerca è stata dura.

LA FESTA

La serata è iniziata alle 19 con l'aperitivo, un sottofondo musicale e la proiezione di video di grandi hit del passato sulla facciata dell'ex sede Aci. Il via vai, a quell'ora, era discreto. Il party è esploso a serata inoltrata quando i bellunesi, alzatisi dai tavoli di pizzerie e ristoranti o da quelli del cenone di San Silvestro in casa, si sono riversati in piazza per festeggiare le ultime ore del 2019. Senza fuochi d'artificio, però, perché il giorno prima il sindaco Jacopo Massaro aveva firmato l'ordinanza per vietarne l'utilizzo. Tra la folla in festa tanti ragazzi, ma anche adulti e famiglie con bambini. Tutti ben bardati con cappello e sciarpa, molti assiepati attorno al tepore delle casette del brulè o nei bar della piazza. Alla consolle si sono succeduti tre dj che hanno assicurato musica adatta a tutti. Il tutto mentre sulla facciata dell'ex sede Aci venivano proiettati i videoclip dei brani più amati e conosciuti degli ultimi trent'anni. Costo della serata? Nulla per i partecipanti, 10mila euro per il Comune, parte dei 75mila messi dall'ente per partecipare, insieme al Consorzio Belluno Centro Storico, ai festeggiamenti dicembrini.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA