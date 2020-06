L'INTERVENTO

BELLUNO «Siamo preoccupati». L'assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici, Elisa De Berti, commenta così il dibattito sui ritardi nelle quattro varianti Mondiali. Per i progetti di Tai, San Vito, Valle di Cadore e Cortina il presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme, che è anche Commissario di governo per le opere viarie del piano Cortina 2021, ha spiegato che non ci sarà il termine dei cantieri prima del 2024. In alcuni casi, ha raccontato Gemme, si rendono necessari fino a 23 passaggi con gli enti prima dell'approvazione di un progetto. In questo caso da oltre 20 mesi le varianti sono ferme su un tavolo della commissione Via e prima di uscire necessitano del decreto finale a firma del ministero dell'ambiente e dei beni culturali. Una sigla attesa prima dell'estate, anche se a questo punto del calendario è più corretto precisare: entro - la fine - dell'estate. In questa situazione non solo l'eventuale slittamento dei Mondiali del 2021 di dodici mesi diventa ininfluente per arrivare all'appuntamento con le opere completate, ma anche il margine sulle Olimpiadi diventa ridotto. Secondo questa previsione, infatti, rimangono soltanto tra i dodici e i ventiquattro mesi come unico cuscinetto in caso di ulteriori inghippi burocratici o di eventuali, al momento imprevedibili, ricorsi alla giustizia amministrativa in sede di gara d'appalto.

IL MINISTERO

Se a Cortina il sindaco ha puntato il dito contro Anas a Venezia si mira ancora più in alto, direttamente all'esecutivo e allo scranno per i Rapporti con il parlamento occupato dal deputato bellunese Federico D'Incà. «Auspico - spiega l'assessore De Berti - che il Ministro D'Incà si sia fatto carico della questione e dia certezze di realizzazione delle opere, soprattutto con riferimento alle quattro varianti. Un anno fa si parlava di 2023, ora leggo sui giornali 2024. Devo dar ragione al presidente Padrin che un anno fa disse che se saranno pronte per le Olimpiadi 2026 saremo fortunati». La battuta al vetriolo del presidente della Provincia, a marzo del 2019, aveva gelato tutti in municipio a Cortina ed era stata liquidata come boutade. Ora però quelle parole sono tornate di brutale attualità in una provincia in cui (per usare le parole del presidente Padrin) «le opere pubbliche sono in assoluto il tema».

SCONFORTO

«Un'assurdità» riprende De Berti. Insomma alla Regione, che in questa fase non ha alcuna competenza e che, al pari di Comune e provincia, è relegata al ruolo di spettatore, il protrarsi dell'attesa piace poco. Il primo cittadino di Cortina, Gianpietro Ghedina, è stato caustico nel commentare le parole del vertice di Anas spiegando di faticare a credere alle previsioni e di essere estremamente deluso da quanto avvenuto. Un'analisi quella del primo cittadino che trova comunque sponda il Laguna: «Burocrazia e lungaggini - prosegue De Berti - nei ministeri degli iter istruttori che non sono più accettabili».

LA STRIGLIATA

Il ruolo istituzionale di De Berti impone però anche di guardare oltre e l'assessore non si tira indietro: «Soprattutto in un momento - conclude la responsabile delle Infrastrutture - in cui abbiamo bisogno di investire, aprire cantieri e dare risposte certe ai territori. Tutti dicono che le infrastrutture saranno un volano per ripartire, lungi da me fare polemica ma è bene che cominciamo a passare dalle parole ai fatti».

Andrea Zambenedetti

