L'INCONTRO

BELLUNO Potrebbe essere oggi il giorno chiave per il futuro della variante di Longarone. L'opera viaria che permette di snellire il traffico nelle giornate di punta e di incanalare le auto evitando gli ingorghi per chi esce dall'autostrada. Questa mattina al Ministero dei trasporti, a Roma, è infatti previsto un incontro determinante in vista delle opere da includere tra quelle strategiche per le Olimpiadi del 2026. L'obiettivo scritto nelle agende dei partecipanti è quello di arrivare ad individuare una serie di infrastrutture necessarie per collegare le località cardine dei Giochi. Sul tavolo finirà anche la variante di Longarone. Ieri ad anticiparlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il bellunese, Federico D'Incà, che ha sempre sottolineato la necessità di individuare subito delle opere che siano realizzabili per non rischiare di mancare l'obiettivo.

L'ANNUNCIO

«Nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr) - ha annunciato il ministro - è previsto un importante tavolo tecnico tra Regioni, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Province autonome in merito alle opere infrastrutturali in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Come previsto dall'articolo 1, comma 20 della scorsa legge di Bilancio, si dovranno infatti stabilire gli interventi infrastrutturali di competenza del Ministero legati alla viabilità».

SCELTE DEFINITIVE

«In sostanza - chiarisce la nota del ministro - si tratta di valutare in maniera definitiva le opere che si dovranno realizzare per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ci auguriamo che tutte le parti coinvolte possano raggiungere un'intesa per delle opere importanti che il territorio attende. Personalmente, mi auguro di poter illustrare prossimamente sul territorio bellunese gli interventi. Tra questi, ritengo indispensabile l'opera legata alla variante di Longarone, attesa da tempo dai cittadini bellunesi e dai turisti che, soprattutto nel fine settimana, incontrano eccessivi flussi di traffico che provocano forti disagi. Ricordo che il Governo, nell'ultima legge di Bilancio, ha stanziato 1 miliardo di euro per realizzare opere infrastrutturali utili che rimarranno alla cittadinanza».

LE VARIANTI

Insomma, se per le Olimpiadi non ci sarà lo sbocco a Nord, l'autostrada fino a Cortina, l'aeroporto di Cortina (e con buona probabilità neppure il treno fino a Cortina) potrebbe esserci la possibilità di arrivare a Cortina più in fretta grazie alle varianti Mondiali che dovevano essere pronte per il 2021 ma che saranno pronte per il 2024 e la variante di Longarone: un passo avanti strategico nella viabilità bellunese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA