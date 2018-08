Vaniglia-bio Lattebusche: «Il miglior gelato crema»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CESIOMAGGIOREIl gelato vaniglia-bio di Lattebusche è da premio o meglio da Award internazionale. L'azienda Lattebusche ancora sul con il suo gelato agli International Cheese Awards 2018. La manifestazione, che ha visto in gara 5.100 prodotti lattiero caseari, si svolge sin dal lontano 1897 a Nantwich, in Inghilterra. Quest'anno sono stati 300 gli esperti che hanno composto la giuria incaricata di assaggiare alla cieca e successivamente valutare i vari prodotti in gara. Lattebusche ha partecipato all'evento proponendo due tra i suoi gelati top...