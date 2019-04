«Vandalismi: le risposte nel decreto sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREVandalismi in centro città, servono misure forti per contrastare efficacemente il fenomeno. Lo afferma la Lega di Feltre a commento dei numerosi episodi di danneggiamento verificatisi in città, da ultimo una serie di panchine in pietra distrutte, oltre al dilagare di scritte spray.«Non possiamo che condannare in maniera forte quanto accaduto afferma il capogruppo in consiglio, Alberto Vettoretto -, sapendo che si tratta di vandali e balordi i quali, ahimé, sanno di poter spesso agire indisturbati».Vettoretto è convinto che il...