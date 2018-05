Vandali all'attacco della scuola: beccati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Colti con le mani nel sacco, quasi. O, meglio, con la mani imbrattate di vernice. Sette writers sono stati fermati dalla polizia, per uno di loro la bravata si è conclusa con una denuncia in stato di libertà e una segnalazione alla Procura per i minorenni. Un brutto finale di serata. L'evento risale a sabato sera. L'ATTACCOErano circa le 20.30, non era ancora calato il buio, quando una pattuglia della Norm di Belluno è arrivata sul posto di una segnalazione, davanti alla scuola media Nievo di Mur di Cadola. Ad avvisare le...