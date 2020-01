Valore di rimborso: 15milioni di euro in dodici anni

Quindici milioni di euro, durante i dodici anni della concessione è questa la cifra, emersa dalla gara, che Italgas verserebbe ai Comuni proprietari della rete. Si tratta di un gettito extra che attualmente Bim, in quanto di proprietà degli stessi Comuni, non versava. Questo è uno degli aspetti che il magistrato amministrativo dovrà valutare nell'esprimersi circa la richiesta avanzata da Italgas di procedere all'assegnazione della gara.

«Siamo sorpresi nel merito e nel metodo. L'indennizzo per la rete è stato definito oltre tre anni fa dai singoli concessionari, tra i quali Bim Belluno - aveva spiegato Pier Lorenzo Dell'Orco, direttore dello sviluppo commerciale di

Italgas, in un intervista al Gazzettino - e successivamente approvato dai singoli comuni interessati con le apposite delibere. Gli stessi sindaci che già una volta hanno deliberato che quel valore andava bene sono in qualche gli stessi che ora vorrebbero venisse ritoccato. Nel metodo sottolineiamo che è sorprendente si pensi di sospendere la gara in autotutela. La stazione appaltante ai fini della gara è a tutti gli effetti un ente terzo e super partes rispetto ai gestori e ad essa non è permesso di sospendere la procedura competitiva per un ripensamento sull'indennizzo di uno dei gestori. Chiediamo quindi si proceda con l'assegnazione». Dopo il nuovo stop la vicenda è approdata al Tar del Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA