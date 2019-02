CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VALLADASono arrivati dal Brasile per poter imparare l'italiano e avere una certificazione che sarà riconosciuta a livello mondiale in quanto rilasciata dalla scuola pubblica italiana, con tanto di esami e di attestato. Sono i di scendenti degli emigranti partiti a fine ottocento dalla valle del Biois per cercare fortuna nelle lontane terre del Sud America. Da anni, grazie a Luca Luchetta e a Iria Tancon, che fu tra le prime che dal Brasile partì per ricercare le radici dei propri antenati si è rinsaldato questo legame che ha portato anche...