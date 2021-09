Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LONGARONEAffinché non succeda mai più!. Sabato sera 9 ottobre, ricorrenza della tragedia del Vajont, nella Chiesa antica di San Cipriano di Roncade (Tv), si terrà un evento culturale-commemorativo, ma anche storico, in ricordo delle quasi duemila vittime del disastro consumatosi alle 22.39 del 9 ottobre 1963. Un'enorme frana si staccò dal monte Toc finendo nel lago della diga e sollevando un'onda gigantesca che spazzò via Longarone e...