Vaia: proroga per i danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMISSARIOBELLUNO Più tempo. Lo chiedevano le categorie economiche e adesso è realtà: per i danni da Vaia ci sono altre due settimane. Il commissario ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di risarcimento per i privati e anche per le imprese. Un sospiro di sollievo per chi sta producendo in questi giorni la documentazione necessaria.LA RICHIESTALa questione dei tempi eccessivamente stretti era stata sollevata da più soggetti; soprattutto associazioni professionali, associazioni di categoria, e regole, che avevano...