Vaia, dalla Ue arrivano 277 milioni

IL VIA LIBERABELLUNO L'Unione europea ha destinato 277 milioni all'Italia per il post-Vaia. Il governatore Zaia: bene, e il Veneto ne ha già impegnati 377. Ieri l'europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann da Bruxelles ha riferito: «Oggi è arrivato il via libera ai 277 milioni di euro del Fondo di Solidarietà Europeo per i danni del maltempo di fine ottobre 2018, in particolare quelli legati al passaggio della tempesta Vaia sul nostro territorio».L'URAGANOTra sabato 27 e le prime ore di martedì 30 ottobre 2018 l'Italia è stata...