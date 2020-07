L'INIZIATIVA

BELLUNO La montagna bellunese passa in radio. Con un messaggio promozionale lanciato dalla Provincia e dalla Dmo Dolomiti. L'obiettivo è duplice: da un lato informare i turisti che le località del Bellunese sono aperte, accoglienti e pronte a ricevere gli ospiti in totale sicurezza; dall'altro, spingere sul turismo di prossimità, vincente nel dopo coronavirus. «Vogliamo trasmettere appartenenza territoriale e orgoglio per la nostra terra, che è tra le più belle al mondo - commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. È per questo che abbiamo scelto di spingere su una promozione veneta, ma anche locale, bellunese, finanziata dal Fondo Comuni di confine, all'interno del progetto Vivere le Dolomiti, per un investimento di 20mila euro».

Le radio scelte sono per la maggior parte bellunesi (Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Belluno, Radio Piave, Radio Abm Bellunesi nel Mondo e Radiopiù); si aggiunge poi un'emittente da fuori provincia, Radio Piter Pan. In un minuto, viene trasmessa l'emozione delle Dolomiti e la certezza di un ambiente salubre e sicuro, in cui il sistema ricettivo è pronto. «Le Dolomiti disegnano l'orizzonte dei nostri sogni. E quest'estate i sogni sono davvero possibili - recita il messaggio -. I nostri ristoranti, i rifugi, gli alberghi sono pronti più che mai a donare pace, bellezza, storia e natura in totale sicurezza».

«La promozione di un territorio passa prima di tutto dalla coscienza che gli abitanti devono avere di quel territorio - continua il presidente Padrin -. In questo modo, ogni bellunese, fiero della propria terra, diventa un fedele custode della bellezza dolomitica e un ambasciatore del turismo bellunese. In questa strana estate, la nostra montagna potrà essere meta di vacanze e di escursioni, soprattutto da parte di turisti che arrivano da vicino, dalla pianura veneta».

