È andato a dormire e non si è più risvegliato. Lutto in Alpago per la morte di Paolo Bortoluzzi, 52 anni, figlio della titolare dell'omonimo Albergo che si trova in centro a Farra, nel comune di Alpago, proprio di fronte al municipio. Un'istituzione in paese e non solo: punto di riferimento di tutti. Ma Paolo Bortoluzzi era anche un istituzione del calcio, che aveva raggiunto risultati da professionista. Da giovane come calciatore con grande talento aveva militato anche in serie B. Nel 1989 giocava come centrocampista nel Pordenone e nel 1991 con il Treviso. E così, ieri mattina, quando si è diffusa la notizia del decesso di Paolo sono stati tanti quelli che non sono riusciti a trattenere la commozione. La famiglia con la mamma Teresa, storica albergatrice, che aveva preso il testimone dal marito, stroncato anche lui troppo giovane proprio da un infarto come è accaduto a Paolo.

L'uomo è stato ritrovato ieri mattina privo di vita dalla sorella. Il decesso si presume si avvenuto nel corso della notte. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e il medico che ha accertato che si è trattato di una morte naturale. A quel punto i militari, in contatto con il magistrato di turno, hanno dato il via libera alla rimozione della salma che è stata affidata al carro funebre.

La notizia si è diffusa in tutta la provincia e oltre, raccogliendo anche testimonianze di vicinanza alla famiglia anche tramite i social, che però Paolo, schivo e riservato non frequentava. Il suo sorriso da dietro il bancone dell'albergo Bortoluzzi, che un anno fa ha ospitato anche gli sfollati dal paesino di Schiucaz, metteva tutti di buon umore.

Ed è con quel sorriso che appare nell'annuncio funebre che è apparso ieri sera in paese. Oltre alla mamma Teresa, lascia i fratelli Antonio e Marcella, la cognata, il cognato, gli amati nipoti, le zie, i cugini, i parenti e gli amici tutti. I funerali si terranno domani alle 15 al cimitero di San Vigilio a Farra d'Alpago. Si attende tanta gente e per questo si precisa che è stato scelto quel luogo aperto «per dare la possibilità a quanti lo desiderano di partecipare alla cerimonia, rispettando la distanza e tutte le norme sanitarie».

