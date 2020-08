IL CASO

BELLUNO Toni accesi ieri mattina all'entrata dell'ufficio Inps, in viale Fantuzzi: si è rischiato grosso. Una donna voleva a tutti i costi entrare negli uffici, pur non avendo appuntamento o prenotazione. L'accesso agli sportelli di sede Inps, per richiesta di informazioni, da tempo è possibile solo tramite prenotazione. Con il Covid le regole sono ancora più strette: è necessario effettuare come di consueto la prenotazione attraverso i canali disponibili (Contact Center, funzionario di sede, internet e app Inps Mobile) indicando obbligatoriamente il motivo, successivamente gli utenti saranno contattati da un operatore Inps. La donna però ha spiegato di avere solo due mattine libere e di non essere riuscita a prenotare tramite call center. «Fatemi entrare», ha chiesto al vigilante alla porta. Testimone dei fatti anche l'avvocato Giorgio Azzalini, che ha lo studio legale proprio di fronte.

L'utente, alla fine, si è calmata ed è stata fatta entrare. Dalla segreteria della direzione Inps di Belluno spiegano: «Erano più persone in fila e, per le regole Covid, siamo costretti a far entrare solo uno alla volta. L'accesso è ripartito dal primo luglio, ma solo su prenotazione che si può fare anche in presenza agli uffici, ovviamente si predilige l'appuntamento telefonico». La donna non aveva la prenotazione, ma alla fine è stata fatta entrare. «Cerchiamo di ascoltare tutti e se si può si cerca di dare informazioni o quello che serve- proseguono dalla segreteria della direzione -. E ovviamente se qualcuno arriva senza prenotazione, magari da lontano, di certo non lo rimandiamo a casa. In ogni caso l'utente capisce e c'è qualcuno che torna a casa. Per chi ha emergenza ci siamo: abbiamo un termoscanner all'entrata e facciamo entrare uno alla volta con la mascherina per la sicurezza di tutti. La signora poi è entrata, ci siamo spiegati ed è andata via tranquilla. L'utenza deve comprendere che anche noi siamo in numeri ridotti, ma cerchiamo di ascoltare tutti»..

«Il Covid c'è per tutti - ha commentato dopo l'accaduto Giorgio Azzalini, che è anche politico in corsa per le elezioni regionali -, ma nel lavoro privato le persone trovano le soluzioni ai problemi e la vita continua con maggiori costi e con maggiore rispetto della malattia. Infatti, dopo aver visto quanto accaduto all'Inps, ho attraversato la strada e sono entrato all'agenzia Valpiave, dove l'utenza può accedere allo sportello e tutto va avanti». Il pubblico impiego invece sembra un mondo a sé, secondo Azzalini. E rincara: «O loro sono degli igienisti e noi privati siamo dei cialtroni. Il problema non è l'Inps di Belluno, dove direttore e dipendenti sono bravissimi e gentilissimi e fanno il loro lavoro venendo incontro a tutti, ma le direttive organizzative studiate altrove. Non è colpa delle persone, ma del sistema che abbiamo creato».

