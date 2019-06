Uso del defibrillatore: studenti a lezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(e.s.) Quando l'educazione e l'istruzione scolastica travalicano i confini delle discipline tradizionali: 25 allievi del Negrelli di Feltre sono stati protagonisti di un corso della durata di 5 ore per l'abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico tenuto da Giacomo Longo, medico chirurgo dell'ospedale Santa Maria del Prato e istruttore regionale e, in questo caso, anche in veste di socio del club Rotary feltrino. Il club è infatti il promotore di questa importante iniziativa rivolta agli studenti. «D'intesa con il prossimo...