Usi civici Bolzano e Vezzano: danni alluvione da sistemare

TUTELA DEL TERRITORIOBELLUNO Conta dei danni e progetti di ripristino. A cominciare dalla sentieristica. Con il Bus del Buson che deve tornare l'anfiteatro del canto e della poesia, con accesso sicuro. È fissata per domani, per Roberto De Moliner, la prima uscita da presidente del Comitato per la gestione degli Usi civici di Bolzano e Vezzano. Ad ottobre, infatti, Sergio Rech aveva mollato la guida del direttivo che si occupa del governo ed utilizzo del territorio di diritto collettivo che si trova tra il Monte Terne e il gruppo della...