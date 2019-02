Usa l'ipnosi per farsi dare l'incasso: colpo al Brico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEBELLUNO «A me gli occhi». Purtroppo non lo dicono esplicitamente i due ladri-ipnotizzatori che hanno colpito anche in provincia. Agiscono in modo subdolo, mandando in confusione la cassiera, che alla fine consegna spontaneamente l'incasso. È accaduto nei giorni scorsi in un negozio Brico della provincia (il comune preciso non è stato reso noto ndr). Sul colpo indagano i carabinieri.LA RAPINALa coppia, un uomo e una donna già noti per questo tipo di attività, ha messo a segno un colpo da 1500 euro. Una vera e propria rapina con...