BELLLUNO «Per gestire l'emergenza? Serve rafforzare gli organici delle polizie locali». Si alza da Palazzo Rosso l'appello del sindaco Jacopo Massaro al Governo. Il primo cittadino lo lancia come rappresentante dell'Anci, avendo appena ottenuto dal presidente nazionale Antonio Decaro la delega in materia di Pubblica amministrazione, personale e relazioni sindacali e un ruolo di vertice nel Comitato di settore del Comparto autonomie locali. Le sue parole calzano a pennello su Belluno, dove da tempo si parla della necessità di rafforzare il comando di polizia locale, ma denunciano una situazione comune a tutto il Paese.

«In questi mesi - dice Massaro - abbiamo ripensato le nostre organizzazioni per fronteggiare una situazione senza precedenti e rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini». Non è la prima volta che Massaro fa riferimento alle difficoltà incontrate da Palazzo Rosso nel far fronte all'emergenza sanitaria, in termini di spese impreviste, di riorganizzazione interna e di minori entrate dai cittadini. Oggi non si chiedono risorse al Governo, ma aiuti in termini di forze umane. «Perciò abbiamo chiesto al Governo ricorda il delegato Anci misure urgenti per rafforzare gli organici comunali nei settori più esposti, ottenendo norme importanti, ad esempio rispetto al personale impiegato nei servizi educativi. Ora è indispensabile potenziare i servizi di polizia locale, tenuto conto del ruolo a questi assegnato dagli ultimi provvedimenti emergenziali. La proposta Anci è molto chiara: prevedere una capacità assunzione aggiuntiva, distinta dal restante personale, per assumere agenti di polizia locale, e consentire ai Comuni di gestire in autonomia le proprie risorse per incrementare le prestazioni straordinarie del personale di vigilanza in questa delicata fase». Queste misure sono apparse nella bozza governativa del Decreto legge Ristori, ma poi sono state espunte. Anci chiede che vengano reintrodotte nella conversione del decreto o nella prossima legge di Bilancio. In merito alle nuove cariche assegnategli da Decaro, Massaro ha parole di gratitudine e di entusiasmo. «Questi nuovi incarichi sono una responsabilità che mi onora, e per questo ringrazio il presidente Decaro - commenta ; il tema del personale e delle risorse umane nella pubblica amministrazione è strategico».

