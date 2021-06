Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

URBANISTICABELLUNO La zona della Veneggia potrebbe diventare molto presto più sicura e questo grazie ad un finanziamento che metterà insieme ponte e pista ciclabile.Approvato in Consiglio comunale il finanziamento di 333mila euro (da avanzo di amministrazione) ed è stato confermato il contributo di 270.000 euro da parte della Regione assegnato per l'anno 2020 per l'intervento di messa in sicurezza di via Tiziano Vecellio. Parliamo, in...