URBANISTICA BELLUNO Ancora nulla. Si resta in attesa con il fiato sospeso e le

URBANISTICABELLUNO Ancora nulla. Si resta in attesa con il fiato sospeso e le dita incrociate. Il pasticciaccio del Governo sul Bando periferie è un nodo duro da sbrogliare. Sì, perché ad una settimana dall'incontro tra la delegazione Anci e il presidente Conte non ci sono novità. Nessun contatto, nessun documento che metta il cuore in pace ai sindaci e dia loro la certezza che il decreto scongela fondi arriverà. Ieri il sindaco Jacopo Massaro era a Roma. IL VERTICEIl primo cittadino del capoluogo ha raggiunto la Capitale per prender...