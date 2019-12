Uno spaccato della Cina al Fondaco delle Biade

FELTRE

Un Babbo Natale Alpino pieno di caramelle per tutti. E' stato il finale del Concerto Natalizio Un saluto alpino che si è tenuto nell'aula conferenze dell'Ospedale civile di Feltre. Protagonisti gli studenti della scuola media Rocca dell'Istituto Comprensivo Statale, con le classi 1^ B, 1^ E e 3^ D, gli alunni della scuola dell'Infanzia di Anzù, e quelli della scuola elementare di Nemeggio. Un momento inserito nell'ambito del progetto di inclusione Scuole Unite, gli allievi della scuola annessa al centro integrazione. Al concerto era presente la dirigente scolastica Lorella Lazzaretti dell'Istituto comprensivo Feltre, il presidente del Consiglio Comunale, Manuel Sacchet, il capo dipartimento di Chirurgia dell'ospedale Santa Maria del Prato, Umberto Montin. È stata una mattinata piena di canti e poesie della tradizione natalizia e della tradizione degli alpini con l'esibizione del coro Ana. «Un grazie particolare va al Gruppo Alpini Feltre Monte Cauriol spiega la docente Tiziana Zatta per il loro sostegno all'iniziativa». «La manifestazione è pensata come un'occasione in cui si riesce a star bene insieme nei diversi ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di primo grado spiega la docente Alessandra De Cecco Il senso è quello di riunirsi come una grande famiglia in occasione del Natale».

