LA TRAGEDIA

BORGO VALBELLUNA Le mani che serrano il volante, i pensieri che scorrono veloci. All'improvviso un incrocio, a quell'ora non c'è nessuno, poche decine di metri e c'è un bivio. Nessun segno di frenata. La Citroen C2 condotta dal 27enne Giorgio Favero fila dritta contro il muro di cemento armato che delimita la proprietà privata di un abitazione che si affaccia da un lato in via Roma e dall'altro sulla strada che porta per Saccon, nel territorio comunale di Borgo Valbelluna. Lo schianto è devastante. L'airbag esplode, il seggiolino dell'auto si scardina. Chi sente il botto, sono da pochissimi minuti passate le tre e un quarto del mattino, accorre. Basta uno sguardo per rendersi conto che la situazione è drammatica. Vengono subito chiamati i soccorsi.

TUTTI AL LAVORO

In una manciata di minuti attorno alla piccola utilitaria ci sono tutti: i vigili del fuoco che provvedono ad aprire la porta, il personale del 118 adagia Giorgio su una barella, la polizia Stradale che mette in sicurezza l'area e poi si dedica al compito di chiarire cosa sia successo. Per il ragazzo parte la disperata corsa in codice rosso, verso l'ospedale di Belluno. Tutto vano. Poco dopo il suo arrivo in ospedale il cuore di Giorgio smette di battere. I medici non hanno altra possibilità che arrendersi e dichiararne il decesso.

GLI ACCERTAMENTI

Spetterà alle forze dell'ordine, ed in particolare alla polizia Stradale, provare a capire cosa sia successo, ricostruire la serata del ragazzo ed in particolare gli ultimi istanti, quelli che hanno preceduto l'impatto. Gli inquirenti dovranno provare a capire perché l'auto sia andata dritta. Nel suo percorso, poche decine di metri prima del luogo dello schianto, Giorgio ha superato l'incrocio, nei pressi del bar Monica, che collega Cavassico Inferiore a Cavassico Superiore. A quell'ora nessuno lo sta attraversando. La strada su cui viaggiava il 27enne ha diritto di precedenza e quindi non c'era ragione per fermarsi. Poco dopo, ad attenderlo, il bivio per Saccon. La strada curva impercettibilmente a sinistra. Ed è qui che la Citroen di Giorgio finisce la sua corsa, sul margine destro della carreggiata, piegando le lamiere contro il muro. Diverse le ipotesi su cosa possa aver causato l'incidente. Un colpo di sonno, un malore, un animale che gli ha attraversato la strada? O, ancora, un malfunzionamento della vettura? Al momento chi sta provando a ricostruire come siano andate le cose non si sbilancia. Sarà la magistratura a valutare se siano necessari ulteriori accertamenti o se, esclusa la responsabilità di terzi, sia già possibile firmare il nullaosta per l'ultimo addio. La data del funerale al momento non è ancora stata fissata.

POLEMICA IN RETE

«Quell'incrocio non è illuminato da giorni» scrive sui social qualche utente, a corredo del ricordo dell'amico scomparso. Se sia davvero così e, soprattutto, se l'illuminazione dell'incrocio avesse potuto impedire l'incidente è uno dei compiti che spetta agli investigatori. Ciò che è certo è che all'arrivo del 27enne all'ospedale il suo quadro clinico era già molto compromesso. Prima che sorgesse di nuovo il sole, il suo cuore ha smesso di battere, ponendo fine alla vitalità di quello che era ritenuto un vero e proprio punto di riferimento per la comunità. Grande appassionato di motori, di animali e di natura, Giorgio collaborava all'organizzazione di molti eventi del suo territorio. Un impegno e una partecipazione attiva che lo hanno reso molto conosciuto e altrettanto apprezzato tra i giovani della zona.

Andrea Zambenedetti

