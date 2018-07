Università: l'offerta si arricchisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREFeltre cerca di tornare a essere cittadella universitaria grazie all'ampliamento dell'offerta formativa sanitaria. Dal prossimo anno accademico infatti ripartirà, dopo uno stop, la laurea in tecniche della prevenzione. Inoltre verrà attivato un nuovo master in endoscopia dell'apparato digerente, aumenteranno i posti disponibili per infermieri ed è confermato il master per il soccorso in alta quota.SCIENZE INFERMIERISTICHEL'Università di Padova ha pubblicato gli avvisi per l'ammissione ai corsi di laurea alle professioni sanitarie,...