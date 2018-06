Università e corsi post laurea: De Menech approva l'idea-Belluno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOBELLUNO Università a Belluno: pollice su. Roger De Menech apprezza l'iniziativa congiunta di Provincia e Confindustria di portare tra le Dolomiti e il Piave corsi di alta specializzazione post-lauream. «L'interesse di importanti università italiane per Belluno deve essere concretizzato - dice il deputato bellunese del Partito Democratico -. Se riusciamo a trasformare l'interesse già manifestato dalla Luiss in azioni concrete, faremmo tutti un gran servizio al Bellunese. Mai come ora abbiamo bisogno di attirare talenti e di...