Uniti per salvare il tribunale: ma la cura divide Pd e Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BATTAGLIABELLUNO Il grido di allarme che si alza dalle aule di via Segato arriverà a Roma. La sezione fallimentare del Tribunale di Belluno non si tocca, checché ne dica la legge 155 dell'ottobre 2017: i parlamentari bellunesi sono compatti. Chiamati ieri mattina attorno al tavolo in Provincia dal padrone di casa Roberto Padrin, i rappresentanti dei bellunesi a Roma non se lo sono fatto ripetere due volte. Gli onorevoli Mirco Badole di Lega Nord, Dario Bond di Forza Italia, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Roger De Menech del Partito...