Unione: rebus nomine «Massaro lo risolva»

LA POLEMICABELLUNO Sulla modifica statutaria dell'Unione Montana Bellunese, il consiglio comunale non molla. Dopo il can can generato nella penultima assemblea consiliare dello scorso anno, la patata bollente è passata al sindaco Jacopo Massaro. Sarà lui, secondo i rappresentanti dei cittadini, a dover risolvere l'inghippo e a fare chiarezza su una storia che sembra piacere poco a molti. Insomma non si lascia perdere. L'intervento di modifica dello statuto dell'ente avvenuto il 22 ottobre quando assessori e consiglieri erano già scaduti,...