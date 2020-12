IL BILANCIO

BELLUNO Supera la somma complessiva di 350mila euro la somma che in questo 2020 l'Unione Montana Bellunese ha destinato ad una serie di interventi a tappeto nei due territori di propria competenza - Belluno e Ponte nelle Alpi con lo scopo di salvaguardarli, difenderli e valorizzarli.

STRADE SICURE

Per quanto riguarda le strade comunali, a Ponte sono state messe in sicurezza una serie di arterie: rientra in questo contesto l'asfaltatura di Roncan e della zona d'accesso al campo di Lastreghe; nella medesima progettualità ricadono anche l'installazione dei dissuasori in via Zattieri. L'importo dei lavori ammonta a 21.500 euro. Obiettivo sicurezza anche per quanto riguarda il percorso pedonale al palasport De Mas di Belluno con la sistemazione del fondo, degli scoli d'acqua e della staccionata: 16.500 euro la spesa. Sempre a Belluno, rilevante anche il ripristino e il consolidamento del versante legato alla strada vicinale Val Medon (dopo Bolzano Bellunese-Gioz), grazie a un muro di sostegno eretto in seguito ad un evento franoso: 114mila euro la cifra che rientra nel Piano di Sviluppo Rurale, coperta in parte da Bim e dal Comune del capoluogo. A Sopracroda, con il posizionamento di griglia, pozzetti e di una tubatura (15.270 euro), si è provveduto ad adeguare le opere di regimazione delle acque meteoriche lungo la strada vicinale Sach. Poi nuovi marciapiedi a Cadola e il posizionamento di un percorso per ipovedenti (36.650 euro l'importo dei lavori). A Levego è poi stato collocato un nuovo autovelox (5.390 euro).

LE DIFESE

Grazie ad una donazione arrivata dall'associazione Soroptimist, sono stati finanziati (17.200 euro) i lavori al parco Villa Clizia di Mussoi, dove la tempesta Vaia aveva provocato diversi smottamenti: l'intervento è consistito nel rifacimento di parte del percorso pedonale e nella sistemazione di un muretto di contenimento. L'Unione Montana ha effettuato la consegna primaverile e la riconsegna autunnale delle malghe di Pian dei Fioch e di Col Toront, definendo gli interventi ordinari di manutenzione. È stata sistemata la silvo-pastorale Valpiana-Forcella Zoppei e Casera del Pian Col della Crosetta, con l'aiuto anche dei volontari per gli sfalci sui sentieri del Nevegal. Infine a Ponte nelle Alpi L'Unione Montana ha curato la gestione del verde di parchi, aiuole, paesi e frazioni (66.176 euro), come la pulizia di pozzetti (circa 1.350), caditoie e linee di scarico delle acque meteoriche: l'importo, in questo caso, è di 40mila euro.

