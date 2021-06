Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONIBELLUNO Taglio del nastro ad un nuovo servizio, per l'Uici di Belluno. Ha infatti preso il via l'attività dello Sportello Autonomia dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps. Il servizio, offerto dall'Associazione, è già stato inaugurato lo scorso 29 maggio e da qui in avanti sarà a disposizione dei potenziali interessati che potranno contare sul suppporto di due professioniste: una psicologa per il sostegno...