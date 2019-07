CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIONE COMUNALEBELLUNO Sull'affare Nevegal le cose si mettono male. «Stiamo valutando la mozione di sfiducia alla giunta Massaro», annuncia il segretario dell'Unione comunale del Pd Roberto De Moliner. Insomma, non sono più solo parole. Il partito, rappresentato in Consiglio comunale da Erika Dal Farra e da Paolo Bello, intende passare ai fatti. Perchè sono passati mesi dall'annuncio del sindaco Jacopo Massaro di voler mettere sul piatto 1 milione di euro per salvare gli impianti e fondare una nuova società di gestione, ma ancora non si...