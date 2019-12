Ungulati feriti «Recuperi costosi, legge da rivedere»

PALAZZO PILONI

BELLUNO Il consigliere delegato della Provincia, Franco De Bon dice basta al servizio di recupero e assistenza della fauna selvatica. Una proposta che porterà al tavolo della Regione Veneto in tema di caccia e pesca. È quanto emerso durante la presentazione dello schema di convenzione regionale per l'esercizio di particolari forme di autonomia in materia di caccia e pesca. Ma in cosa consiste questo servizio? In base a una legge regionale, chiunque rinviene capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a dare comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore. Quella di Belluno svolge le funzioni relative, mediante il Corpo di Polizia provinciale, ovvero: raccolta di animali feriti, menomati, denutriti o morti, trasporto presso una struttura specializzata nelle cure veterinarie e nella riabilitazione. Ma chiunque ha il dovere di segnalare il ritrovamento di un animale selvatico in difficoltà nel caso di investimento lungo la rete stradale.

IL CONSIGLIERE

«É stato approvato un testo molto aperto che dovrà essere approvato Provincia per Provincia», avverte De Bon. «In questo contesto, e mi assumo ogni responsabilità, chiederò di ragionare sull'opportunità o meno di mantenere i centri di soccorso per fauna selvatica. Penso a quanto può costare soccorrere un capriolo, liberarlo per poi finire con sparargli legittimamente il giorno dopo. Questo percorso deve essere superato, dobbiamo fare economie, non abbiamo problemi di poca presenza di ungulati a Belluno, anzi. Si calcola che vi sia, oggi, un +30% di cervi del consentito». I dati parlano di 36mila ungulati accertati, allo scorso settembre, circa 10mila cervi e 13mila caprioli. Impossibile stabilire il numero dei cinghiali perché figliano anche due volte all'anno. Ecco la proposta alla Regione: «Una specie protetta va conservata, nulla da dire, ma se non lo è, questa dei centri di soccorso è una norma eccessiva che toglie risorse a cose più importanti insiste De Bon -. Ho letto studi su alcune specie di predatori soccorsi, come i falchi. Quando se ne trova uno ferito, viene preso, curato, poi quando viene rimesso in libertà muore di fame perché i predatori devono essere atleti al 100% della forma, altrimenti non sopravvivono. È una questione non solo di risorse, ma soprattutto culturale».

GLI ESPERTI

Gli fa eco Orazio Da Rold, cacciatore e allevatore: «Concordo, anche perché andrebbero spese molte più risorse sul territorio, per tenerlo pulito e in ordine. Prendersi cura di un capriolo, per quanta pena possa fare, è come badare alla pulce e non all'elefante». Altra questione, invece, quella di poter sopprimere gli animali gravemente feriti dagli incidenti stradali. Il coordinatore del Distretto venatorio, Paolo Zanettin ha sollevato la questione. «Chiedo si parli anche dell'aspetto legato agli incidenti stradali in cui vengono coinvolti animali selvatici. Se si investe un capriolo a mezzanotte, non c'è nessuno che esca a vedere cosa sia successo. Sparare all'animale non si può, perché non è consentito avere armi in strada. Bisogna confrontarsi con la Prefettura, la Questura e le commissioni varie. Saremo cacciatori, ma vogliamo anche bene agli animali».

