Unanimità parziale e «solo per il bene del Colle». Durante il consiglio comunale che si è svolto ieri sera in videoconferenza ci sono stati 24 voti favorevoli e due astenuti. Oltre a tanti sospiri e teste che giravano da destra a sinistra e viceversa. Al punto 7 è stato chiesto al consiglio di Palazzo Rosso di pronunciarsi sull'atto di indirizzo riguardo all'acquisizione degli impianti di risalita da parte del Comune di Belluno finalizzati al successivo affidamento della gestione a un soggetto terzo. Prima, però, si è discusso degli emendamenti presentati dal sindaco Massaro, dal consigliere di maggioranza Giangiacomo Nicolini e da quelli di minoranza Paolo Gamba, Paolo Bello e Raffaele Addamiano. Sono stati approvati solo i primi due. Bocciati gli altri. «Ringrazio l'opposizione per tutti i contributi dati ha spiegato il primo cittadino prima del voto Sono stati valutati e discussi. Il testo deve rimanere snello per avere il massimo della forza. Mi auguro un'ampia convergenza, indipendentemente dall'accettazione o meno dei vari emendamenti. Perché abbiamo trovato un indirizzo che ci permette di andare avanti su un percorso condivisibile da tutti». Tra i vari emendamenti della minoranza la richiesta di fissare una data precisa per l'acquisizione degli impianti di risalita e la necessità di incontri fissi per non lasciare il consiglio all'oscuro su finalità e progetti. «Se l'intenzione della maggioranza era quella di avere un voto unanime ha spiegato Addamiano alcuni emendamenti dovevano essere accettati e non bloccati in toto. Anche perché erano migliorativi, non faziosi». Alla fine hanno votato tutti a favore, tranne Addamiano e Andrea Stella che si sono astenuti. «Io ho votato favorevole ha chiarito Franco Roccon perché non voglio che un domani diventi un alibi per questa amministrazione. L'ho fatto per il bene del Nevegal».

Davide Piol

