Una stagione mezza amara per il miele: male in quota

IL BILANCIOBELLUNO La stagione è finita. Bene, o benissimo, per gli apicoltori di fondovalle, male per gli apiari in quota. In medio stat virtus, si dice. In medio sta anche la produzione di miele bellunese. Se ne stanno accorgendo in questi giorni gli apicoltori bellunesi, alle prese con le ultime mosse prima del ritiro dei melari dalle arnie. Le fioriture ormai volgono al termine: resta ancora ben poco da sfruttare per fare miele. E la smielatura dice che poteva andare decisamente meglio, soprattutto in quota.I PRODUTTORI«La produzione di...