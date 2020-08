SICUREZZA

BELLUNO La Polizia locale di Belluno, così come le altre forze dell'ordine, sono state particolarmente impegnate durante i tre mesi di confinamento previsto obbligatoriamente per l'epidemia Covid -19. Hanno controllato che le persone che non dovevano uscire di casa per particolari motivi osservassero il lockdown. Gli straordinari sono stati anticipati da Palazzo Rosso, ma finalmente anche lo Stato ha erogato il denaro necessario a coprire le spese e nei giorni scorsi una determina ne rende atto. Così è arrivata l'indennità di ordine pubblico con l'impegno di spesa. Questo, in ossequio alla circolare del Ministero dell'interno 7216/2020 indirizzata ai Prefetti, Questori e Commissari su tutto il territorio nazionale, con la quale, tra l'altro, si riconosce anche al personale della polizia locale coinvolto nell'attività di monitoraggio e attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell'epidemia Covid-19 l'indennità di ordine pubblico. In particolare la circolare della prefettura di Belluno registra una spesa di 12mila euro che il Comune ha anticipato. «I nostri controlli sono confluiti in quelli che la prefettura diramava di giorni in giorno ricorda il comandante della Polizia Locale, Roberto Rossetti -. C'era un ritardo da parte dello Stato che ora ha colmato il Comune». La spesa è comprensiva di compensi, contributi Cpdel, Inail ed Irap.

Ma non è la sola novità da parte degli uffici di via Gabelli. Come è noto, infatti, da parecchi anni si parla di una carenza di organico anche alla Polizia locale di Belluno. E forse si comincia a colmare il vuoto: è stato bandito il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato 3 agenti. Sono molti i candidati che hanno partecipato. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la nomina della commissione di concorso. Sarà presieduta, così come recita l'articolo 19 del vigente Regolamento dei concorsi del Comune di Belluno, dal dirigente comunale, Roberto Rossetti comandante corpo polizia locale, mentre i saranno componenti esperti Fabio Marcadent, istruttore direttivo di vigilanza, assegnato al comando di polizia locale e Loredana Barattin, istruttore direttivo amministrativo contabile, assegnata all'area segreteria generale. È stata, inoltre, nominata segretaria della commissione e responsabile del procedimento Doriana Bartolini, istruttore amministrativo contabile, assegnata all'area personale.

Federica Fant

