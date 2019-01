Una nuova copertura nel cimitero di Cusighe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Nuova copertura per il cimitero di Cusighe. Con 47 mila euro verrà rifatto il manto di copertura del primo blocco, il progetto, redatto dagli uffici comunali, è pronto. L'intervento è stato reso necessario dalle continue infiltrazioni d'acqua dal tetto, che danneggiano le pitture interne e l'intonaco e provocano il distacco di materiale rendendo il tutto pericoloso per i cittadini. il sopralluogo dei tecnici dell'Area Manutenzioni ha permesso di capire come il problema stia nel sistema di ancoraggio degli elementi di...