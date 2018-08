CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNA LUNGA ATTESABELLUNO Sfalci sì, sfalci no. Il Nevegal aspetta. E spera, verrebbe da dire. Anche se sperare a fine luglio nella pulizia dei sentieri è un po' tardino. In realtà, gli operatori del Colle sperano anche in una risposta del sindaco. Perché le promesse dell'amministrazione vanno bene, ma anche vedere qualcosa di concreto non sarebbe male. È questo il motivo che ha spinto gli operatori a scrivere a Palazzo Rosso. Una comunicazione rapida, per chiedere un incontro al sindaco. Il motivo? Gli sviluppi recenti, quelli venuti...