Una grande luna illuminerà il Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LE FESTEBELLUNO I mercatini sono poca cosa, rispetto a tutto il resto. Il Consorzio Centro Storico per il capoluogo immagina un Natale in grande stile. Con una maxi luna di sette metri di diametro sospesa sopra la fontana di piazza dei Martiri, proiezioni in 3D sugli edifici del centro, lanterne accese fuori da tutti gli esercizi e luci calde in tutte le vie e le piazze. Oltre, naturalmente, alla pista da pattinaggio sul ghiaccio in piazza Duomo, ormai una tradizione, e alla casette in legno degli artigiani, dei panini e del vin brulè....