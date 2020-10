LA MANIFESTAZIONE

BELLUNO Si sono celebrate ieri a Belluno le guide a quattro zampe, in occasione della giornata nazionale del Cane Guida che si festeggia ogni 16 ottobre. Dalle 10, per chi voleva, c'era la possibilità di venire bendati e, accompagnati dagli istruttori della Scuola Triveneta cani guida di Selvazzano Dentro (Padova), effettuare un percorso a ostacoli affidandosi esclusivamente agli occhi del cane. La presidente dell'Unione dei ciechi e degli ipovedenti di Belluno, Luciana Dalle Molle, ha fatto notare come, visto il particolare momento dettato dalla pandemia «questa iniziativa è nata in occasione della festa nazionale del cane guida e noi abbiamo pensato di proporre un percorso, in piazza dei Martiri, per sensibilizzare la popolazione».

L'ESPERIENZA

Un'esperienza davvero unica, quella di togliere il senso della vista e affidarsi solo agli altri e soprattutto dipendere dall'esperienza e dalla bravura del cane guida. Al suo fianco c'era naturalmente anche un istruttore, che quando una persona desiderava provare, spiegava quanto i sensi rimasti a disposizione cerchino di sopperire a quello mancante. L'iniziativa ha destato molta curiosità nei presenti che, nonostante il tempo inizialmente incerto, si sono recati in piazza dei Martiri. Per quanto riguarda l'iniziativa dell'Unione ciechi, la presidente ha ricordato che i 139 iscritti hanno rinnovato, proprio nel 2020, il direttivo dell'associazione. L'incontro si è tenuto nella sala teatro del centro congressi Giovanni XXIII, con una buona partecipazione. L'assemblea ordinaria elettiva dei soci della sezione di Belluno dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) è stata resa possibile anche grazie ai membri della sezione provinciale dell'Unione nazionale italiana volontari pro ciechi che hanno consentito che tutto si svolgesse in completa sicurezza. L'Uici Belluno ha fatto una donazione alla Scuola triveneta cani guida di Selvazzano Dentro, presente con il presidente Alberto Riello, per l'acquisto e la crescita di un cucciolo.

IL RINNOVAMENTO

In provincia di Belluno sono già 4 gli amici a quattro zampe, provenienti da questa scuola, che accompagnano persone con disabilità visiva. Tra i cinque membri del consiglio provinciale che sono stati eletti figurano anche due under 30 (Greta Barattin e Marco Maoret) a testimonianza della volontà anche dei giovani di impegnare tempo e capacità a favore dell'Unione e di crescere insieme ad essa. Gli altri consiglieri che sono stati eletti sono Luciana Dalle Molle (che è diventata poi presidente), Paolo De Vallier, Stefano Pellini (che ha assunto anche il ruolo di vicepresidente, oltre che di delegato al congresso nazionale). La rappresentante dei genitori è Agnese Torres.

Federica Fant

