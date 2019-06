Una folla rosa a Feltre «Come per gli alpini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PASSAGGIO IN CITTÀFELTRE Un centro in rosa. La sintesi perfetta della città di Feltre che applaude il passaggio dei ciclisti impegnati nella tappa numero 19 del centoduesimo Giro d'Italia. Palloncini, fiocchi, biciclette appese ai poggioli o sistemate nelle rotatorie, magliette e cappellini, il colore del Giro domina le antiche mura cittadine. Ma quello che più colpisce è il numero di persone in attesa del lungo serpentone di biciclette e mezzi in arrivo dal San Boldo. Un fiume di persone che solo il Giro riesce a mettere insieme o...