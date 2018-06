Una curva lunga una vita: Pirollo la racconta in un libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Agli amanti della lettura, agli appassionati di rally e a chi ama le automobili. L'invito della Libreria Tarantola è rivolto a loro e non solo. L'appuntamento è la presentazione del libro di Luigi Gigi Pirollo Una curva lunga una vita, edito da Giorgio Nada Editore, prevista per questa sera alle 21 nella libreria di via Psaro. In 240 pagine da leggere con ritmo e cadenza ben precisi Pirollo ripercorre, attraverso aneddoti, ricordi, emozioni e visioni suggestive, la sua brillante carriera ultra quarantennale,...